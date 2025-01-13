Bakan Kacır'dan 550 milyon liralık mali destek açıklaması

Türk-Alman Üniversitesi Uluslararası Yüzey Araştırmaları ve İnovasyon Merkezi ile Dijital Dönüşüm Mükemmeliyet Merkezi'nin açılış töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programa milletvekilleri, Türk Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Yıldız ve öğretim görevlileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

"HÜRJET SES HIZINI AŞTI"

Açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Bugün 105 teknoparkımızda faaliyet gösteren 11 binden fazla teknoloji girişimi ve firmalarının bünyesinde kurulan, sayıları bin 600'ü aşan Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizde yenilikçi çalışmalar yürütülüyoruz. Ar-Ge harcamalarımızın yıllık 1,2 milyar dolardan 16,1 milyar dolara yükselmesi ve Ar-Ge personel sayımızın 29 binden 291 bine çıkması inovasyon kapasitemizin nereden nereye geldiğinin göstergesidir. 5'inci nesil savaş uçağımız KAAN, ilk uçuşlarını gerçekleştirdi. Bayraktar TB3, kısa pistli bir gemiye iniş-kalkış yapmayı başaran ilk insansız hava aracı olarak dünya havacılık tarihine geçti. Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET, ses hızını aştı. Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı faaliyete geçti. Büyük veri analizine ve yapay zeka araştırmalarına ivme kazandıracak, 35 bin dizüstü bilgisayar gücündeki süper bilgisayarımız ARF'i geçtiğimiz yıl kullanıma sunduk. Yüzde 80'nin üzerinde yerlilikle ürettiğimiz, ilk milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı geçtiğimiz yıl uzaya gönderdik" ifadelerini kullandı.

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"16 MİLYAR LİRA YATIRIM BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ 38 PROJEYE DESTEK SUNUYORUZ"

Bakan Kacır, "Programın Dijital Dönüşüm Çağrısı kapsamında, bulut bilişimden sensör sistemlerine, akıllı ulaşımdan otomasyon platformlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan, sanayimizin dönüşüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen toplam 16 milyar lira yatırım büyüklüğündeki 38 projeye destek sunuyoruz" diye konuştu.

"300 MİLYON EURO KAYNAĞI DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJELERİNE TAHSİS EDİYORUZ"

Bakan Kacır, "Kısıtlı bütçeleriyle verimliliklerini artırmak ve süreçlerini iyileştirmek isteyen KOBİ'lerimiz için, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan sağladığımız 300 milyon euro kaynağı KOSGEB finansman desteğiyle dijital dönüşüm projelerine tahsis ediyoruz. Dijital Avrupa Programı'nın en önemli mekanizmalarından, ülkemiz sanayisinin, KOBİ'lerinin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümündeki önemli aktörlerden biri olacak 5 konsorsiyum 'Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri' ağına dahil oldu. Ülkemizi küresel düzeyde ileri teknoloji üretim merkezi haline getirecek, bilgi temelli dijital ekonomiyi büyütecek, yenilikçi ve girişimci insan kaynağımızı güçlendirecek adımları atarken, imalat sanayimizin dijital dönüşümünü de kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle hayata geçirdiğimiz ve bugün açılışını gerçekleştireceğimiz ikinci merkez olan Dijital Dönüşüm Mükemmeliyet Merkezini de KOBİ'lerimize hem teknik hem de yönetsel açıdan sürdürülebilir danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunan bir merkez olarak konumlandırıyoruz" dedi.