Bakan Kacır: Her bir yatırım için 301 milyon TL’ye kadar nakdî destek - İş-Yaşam Haberleri

Bakan Kacır: Her bir yatırım için 301 milyon TL’ye kadar nakdî destek - İş-Yaşam Haberleri

Bakan Kacır: Her bir yatırım için 301 milyon TL’ye kadar nakdî destek Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır 'Yerel Kalkınma Hamlesi Programı' kapsamında "2026 Başvuru Dönemi"nin başladığını duyurdu. Bakan Kacır program kapsamında "Her bir yatırım için 301 milyon TL'ye kadar nakdî destek ve yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi" desteklerinin verileceğini açıkladı

Habertürk Giriş: 20.02.2026 - 10:36 Güncelleme: 20.02.2026 - 10:36 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL