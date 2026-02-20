Bakan Kacır: Her bir yatırım için 301 milyon TL’ye kadar nakdî destek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır 'Yerel Kalkınma Hamlesi Programı' kapsamında "2026 Başvuru Dönemi"nin başladığını duyurdu. Bakan Kacır program kapsamında "Her bir yatırım için 301 milyon TL'ye kadar nakdî destek ve yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi" desteklerinin verileceğini açıkladı
Bakan Kacır'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:
Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye “Topyekûn Kalkınma”
Türkiye’nin üretim altyapısını güçlendiren, illerimizin potansiyelini katma değerli yatırımlara dönüştüren Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında “2026 Başvuru Dönemi” başlıyor.
81 ilde 324 yatırım konusu
Her bir yatırım için 301 milyon TL’ye kadar nakdî destek ve yatırımın %50’si kadar vergi indirimi
Başvuru Tarihleri: 2 Mart – 15 Mayıs 2026
İl bazlı belirlenen öncelikli yatırım alanlarını destekleyeceğiz.
Katma değerli üretimi ve nitelikli istihdamı artıracağız.
Yerel kalkınma vizyonunu sürdürülebilir ve somut projelerle hayata geçireceğiz. Başvuru sürecine ilişkin detaylar:
Kimler başvurabilir?
Hangi sektörler ve yatırım başlıkları destek kapsamında?
Değerlendirme süreci ve uygulama takvimi nasıl işleyecek?