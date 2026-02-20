Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.895,07 %0,66
        DOLAR 43,8450 %0,18
        EURO 51,6027 %0,02
        GRAM ALTIN 7.077,50 %0,57
        FAİZ 36,34 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 111,27 %0,81
        BITCOIN 67.878,00 %1,47
        GBP/TRY 59,0636 %0,02
        EUR/USD 1,1761 %-0,10
        BRENT 71,83 %0,24
        ÇEYREK ALTIN 11.565,52 %0,52
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Kacır: Her bir yatırım için 301 milyon TL’ye kadar nakdî destek - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Kacır: Her bir yatırım için 301 milyon TL’ye kadar nakdî destek

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır 'Yerel Kalkınma Hamlesi Programı' kapsamında "2026 Başvuru Dönemi"nin başladığını duyurdu. Bakan Kacır program kapsamında "Her bir yatırım için 301 milyon TL'ye kadar nakdî destek ve yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi" desteklerinin verileceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 10:36 Güncelleme: 20.02.2026 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Her bir yatırım için 301 milyon TL'ye kadar nakdî destek"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır 'Yerel Kalkınma Hamlesi Programı' kapsamında “2026 Başvuru Dönemi”nin başladığını duyurdu. Bakan Kacır'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

        Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye “Topyekûn Kalkınma”

        Türkiye’nin üretim altyapısını güçlendiren, illerimizin potansiyelini katma değerli yatırımlara dönüştüren Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında “2026 Başvuru Dönemi” başlıyor.

        81 ilde 324 yatırım konusu

        Her bir yatırım için 301 milyon TL’ye kadar nakdî destek ve yatırımın %50’si kadar vergi indirimi

        Başvuru Tarihleri: 2 Mart – 15 Mayıs 2026

        REKLAM

        İl bazlı belirlenen öncelikli yatırım alanlarını destekleyeceğiz.

        Katma değerli üretimi ve nitelikli istihdamı artıracağız.

        Yerel kalkınma vizyonunu sürdürülebilir ve somut projelerle hayata geçireceğiz. Başvuru sürecine ilişkin detaylar:

        Kimler başvurabilir?

        Hangi sektörler ve yatırım başlıkları destek kapsamında?

        Değerlendirme süreci ve uygulama takvimi nasıl işleyecek?

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mardin'de çocuğa ahırda şiddet kamerada; şüpheli yeniden gözaltında

        Mardin'in Savur ilçesinde güvercinlerini çaldığını iddia ettiği 17 yaşındaki çocuğu ahıra götürüp darbeden ve köpekle korkutan şüpheli, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı yeniden gözaltına alındı. 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        İstasyonda koca cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
        İstasyonda koca cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Ölüme giden taburcuda, motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Ölüme giden taburcuda, motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Samsunspor avantajı kaptı!
        Samsunspor avantajı kaptı!
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        O tazminatı kimler alabilir?
        O tazminatı kimler alabilir?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        "Yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var"
        "Yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var"
        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı?
        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı?
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!