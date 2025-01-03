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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Bakan Şimşek: Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimiz - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Bakan Şimşek: Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimiz

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verileri sonrasında değerlendirmelerde bulundu. "Enflasyondaki düşüş sürecek" diyen Bakan Şimşek açıklamasında "Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimizdir. Bu doğrultuda gerekli politika çerçevesini oluşturduk ve dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 10:33 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:33
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        "Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimiz"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verileri sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

        "Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimizdir. Bu doğrultuda gerekli politika çerçevesini oluşturduk ve dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz" diyen Bakan Şimşek ayrıca şu ifadelere yer verdi:

        "Aralık ayında enflasyon son 19 ayın en düşük seviyesinde yüzde 1 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 44,4’e gerileyerek 2023 yılı Kasım ayında açıklanan Merkez Bankası tahmin aralığının 2,4 puan üzerinde gerçekleşti. Böylece 2024 yılında enflasyon 2022 ve 2023 yıl sonuna göre 20 puan düştü. Enflasyondaki düşüş sürecek. Maliye politikasının artan desteğinin yanı sıra hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve beklentilerdeki iyileşme ile 2025 yılında enflasyonun hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz."

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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