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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakanlık affetmedi: Yetki belgesiz araç satışına 305 milyon lira ceza

        Bakanlık affetmedi: Yetki belgesiz araç satışına 305 milyon lira ceza

        Ticaret Bakanlığı, yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yaptığı belirlenen kişilere bugünü kadar toplam 305 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 11:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yetki belgesiz araç satışına 305 milyon lira ceza

        Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesine yönelik çalışma ve denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

        İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşanların Ticaret Bakanlığı'ndan yetki belgesi almaları gerektiği hatırlatılarak, "Ticaret Bakanlığımızca bugüne kadar 84 bin 804 işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi düzenlenmiştir. Bununla birlikte, Ticaret Bakanlığımızca düzenli olarak inceleme ve denetimler gerçekleştirilmekte olup Yönetmelik ile kural altına alındığı halde yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler hakkında idari para cezası uygulanmaktadır. Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında Ticaret Bakanlığımızca yakın zamanda yapılan incelemeler neticesinde, yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunduğu tespit edilen her bir gerçek ve tüzel kişi için 400 bin 680 TL ile 1 milyon 402 bin 380 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere toplam 176 gerçek ve tüzel kişi hakkında 102 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

        Açıklamada ayrıca, "Ticaret Bakanlığımızca yapılan inceleme ve denetimler sonucunda yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yaptığı tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanan söz konusu idari para cezaları ile birlikte 2026 yılında uygulanan idari para cezası tutarı 108 milyon TL'yi geçerken bugüne kadar uygulanan idari para cezası tutarı ise toplam 305 milyon TL'ye ulaşmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak motorlu kara taşıtı ticaretinde hayata geçirdiğimiz düzenlemeler ile kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması, haksız ticari uygulamaların ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi, sektörde daha adil ve güvenli bir ortamın tesis edilmesi amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz kesintisiz şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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