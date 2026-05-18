Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı!
İspanya La Liga temsilcisi Barcelona, 61 yaşındaki Alman teknik direktör Hansi Flick'in sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını açıkladı.
Giriş: 18 Mayıs 2026 - 16:01
İspanya La Liga'da sezonu şampiyon tamamlayan Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick konusunda karar verildi.
Katalan devi, 61 yaşındaki teknik adamın 2027'de bitecek sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Alman çalıştırıcı bu sezon 56 maçta 44 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 2.41 puan ortalaması tutturdu.
