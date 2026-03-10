Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Barış Alper Yılmaz: Bu seviyelere hazır olduğumuzu gösterdik - Futbol Haberleri

        Barış Alper Yılmaz: Bu seviyelere hazır olduğumuzu gösterdik

        Galatasaray'ın oyuncularından Barış Alper Yılmaz, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu. Takımın Şampiyonlar Ligi seviyesine uygun olduğunu ifade eden milli futbolcu, "Bu seviyelere takım olarak hazır olduğumuzu gösterdik, çok mutluyuz" dedi.

        Giriş: 10.03.2026 - 23:24
        "Bu seviyelere hazır olduğumuzu gösterdik"

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın oyuncularından Barış Alper Yılmaz, galibiyeti değerlendirdi.

        "BU SEVİYELERE HAZIR OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

        Milli futbolcu, "Çok mutluyuz gerçekten. Bu seviyelere takım olarak hazır olduğumuzu gösterdik. Bu ilk maçtı, kazandık. Orada da turu geçmek istiyoruz." dedi.

        VAN DİJK AÇIKLAMASI

        Barış Alper, Liverpool eşleşmesi ve Van Dijk ile sürekli karşılaşmasının hatırlatılmasının ardından, "Galiba 3. kez karşılaşıyoruz Van Dijk ile. Keyif verici. Çok çalışıyorum. Bu seviyelere kendimi hazır tutmalıyım Güzel bir rekabet oluyor saha içinde." yanıtını verdi.

