Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, klasman hakemlerini açıkladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Merkez Hakem Kurulu klasman hakemlerini ve hakem değerlendiricilerini açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, 2024 – 2025 sezonunda görev yapacak "Klasman Hakemleri" ve "Hakem Değerlendiricileri" belirlendi.

Buna göre; A Klasmanda 37, B Klasmanda 74 ve C Klasmanda 208 hakem görev yapacak.

2024-2025 sezonu A klasmanı hakemleri ve bölgeleri şöyle: