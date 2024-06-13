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        Haberler Spor Basketbol Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, klasman hakemlerini açıkladı - Basketbol Haberleri

        Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, klasman hakemlerini açıkladı

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Merkez Hakem Kurulu klasman hakemlerini ve hakem değerlendiricilerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 21:02 Güncelleme: 13.06.2024 - 21:02
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        Basketbolda klasman hakemleri açıklandı!
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        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Merkez Hakem Kurulu klasman hakemlerini ve hakem değerlendiricilerini açıkladı.

        TBF'den yapılan açıklamaya göre, 2024 – 2025 sezonunda görev yapacak "Klasman Hakemleri" ve "Hakem Değerlendiricileri" belirlendi.

        Buna göre; A Klasmanda 37, B Klasmanda 74 ve C Klasmanda 208 hakem görev yapacak.

        2024-2025 sezonu A klasmanı hakemleri ve bölgeleri şöyle:

        Sıra Adı Soyadı İli
        1 Halil Erkoç Adana
        2 Polat Parlak Afyon
        3 Batuhan Söylemezoğlu Ankara
        4 Kerem Baki Ankara
        5 Mehmet Şahin Ankara
        6 Tolga Edis Ankara
        7 Alper Gökçebel Balıkesir
        8 Mesut Öztürk Bursa
        9 Murat Ciner Bursa
        10 Orhan Çağrı Hekimoğlu Bursa
        11 Burak Yılmaz Çanakkale
        12 Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu Çanakkale
        13 Hüseyin Çelik Gaziantep
        14 Ahmet Tatlıcı İstanbul
        15 Ali Serkan Emlek İstanbul
        16 Berk Kurtulmuş İstanbul
        17 Can Mavisu İstanbul
        18 Emin Moğulkoç İstanbul
        19 Fatih Arslanoğlu İstanbul
        20 Kerem Yılmaz İstanbul
        21 Mehmet Karabilecen İstanbul
        22 Nazlı Çisil Güngör İstanbul
        23 Özge Şentürk Bayraktar İstanbul
        24 Özlem Yalman İstanbul
        25 Sinem Tetik Akbayrak İstanbul
        26 Uğur Akyıldız İstanbul
        27 Yener Yılmaz İstanbul
        28 Alper Altuğ Köselerli İzmir
        29 Kaan Büyükçil İzmir
        30 Tolga Akkuşoğlu İzmir
        31 Musa Kazım Çetin Konya
        32 Zafer Yılmaz Manisa
        33 Mehmet Serdar Ünal Mersin
        34 Ziya Özorhon Muğla
        35 Ali Şakacı Samsun
        36 Alper Özgök Samsun
        37 Duhan Köyiçi Zonguldak
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