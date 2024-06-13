Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, klasman hakemlerini açıkladı
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Merkez Hakem Kurulu klasman hakemlerini ve hakem değerlendiricilerini açıkladı.
Giriş: 13.06.2024 - 21:02 Güncelleme: 13.06.2024 - 21:02
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Merkez Hakem Kurulu klasman hakemlerini ve hakem değerlendiricilerini açıkladı.
TBF'den yapılan açıklamaya göre, 2024 – 2025 sezonunda görev yapacak "Klasman Hakemleri" ve "Hakem Değerlendiricileri" belirlendi.
Buna göre; A Klasmanda 37, B Klasmanda 74 ve C Klasmanda 208 hakem görev yapacak.
2024-2025 sezonu A klasmanı hakemleri ve bölgeleri şöyle:
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