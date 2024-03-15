Bayer Leverkusen-Karabağ :3-2 (MAÇ SONUCU)

UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ, gecenin en büyük sürprizine yaklaşsa da başarılı olamadı... Azerbaycan temsilcisi, Almanya ve Avrupa'da bu sezon yenilgi yüzü görmeyen Bayer Leverkusen'e son 16 turunda elenerek Avrupa'ya veda etti.

2-2'nin rövanşında güçlü rakibine Almanya'da konuk olan Karabağ, 2-0 öne geçtiği mücadeleyi son saniyede yediği golle 3-2 kaybetti.

Karabağ 58'de Zoubir ve 67'de Juninho ile 2-0'ı yakalarken, müthiş bir geri dönüşe imza atan Leverkusen, 72'de Frimpong ile 90+3 ve 90+7'de Schick'in golleriyle çeyrek final biletini kaptı. Karabağ'da Caferquliyev 63. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan diğer 7 maçın ardından çeyrek finalistlerin hepsi belli oldu. Leverkusen ile birlikte rakiplerini saf dışı bırakan Benfica, Olimpik Marsilya, West Ham United, Milan, Atalanta, Roma ve Liverpool adlarını son 8 takım arasına yazdırdı. REKLAM ORKUN KÖKÇÜ, RIDVAN YILMAZ'I ÜZDÜ!