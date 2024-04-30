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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Bayern Münih- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi yarı final maçları - Futbol Haberleri

        Bayern Münih- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Şampiyonlar Ligi yarı final maçı kapsamında Bayern Münih- Real Madrid ile kozlarını paylaşıyor. Çeyrek final karşılaşmasında Arsenal'i saf dışı bırakan Bavyera ekibi, İspanyol devi Real Madrid'i geçerek finale uzanan taraf olmayı hedefliyor. Manchester City'i eleyerek yarı finale yükselen Real Madrid ise zorlu deplasmandan güzel sonuçla dönerek avantajı elde etmek istiyor. Peki, Bayern Münih- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 12:56 Güncelleme: 30.04.2024 - 12:56
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        Devler Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Alman devi Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nin en çok kupaya sahip olan takımı Real Madrid'i konuk ediyor. Ancelotti yönetiminde turnuvada yoluna namağlup devam eden Real Madrid'in, zorlu deplasmandan nasıl bir sonuç elde edeceği sporseverler tarafından merak ediliyor. Bundesliga ve Almanya Kupası şansı kalmayan Bayern Münih ise Real Madrid'i yenerek taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Bayern Münih- Real Madrid maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

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        BAYERN MÜNİH- REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Bayern Münih- Real Madrid yarı final mücadelesi 30 Nisan Salı (bugün) 22.00'de başlayacak.

        Allianz Arena'da oynanacak olan maç TV 8.5'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

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        BAYERN MÜNİH- REAL MADRİD MUHTEMEL 11

        Bayern Münih: Neuer, Kimmich, M. de Light, Dier, Mazraoui, Laimer, Goretzka, Sane, Musiala, Guerreiro, Kane

        Real Madrid: Lunin, Vazquez, Tchouameni, Rüdiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr.

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        ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

        Bayern Münih- Real Madrid ile toplamda 26 kez karşı karşıya geldi. Müsabakaların 12'sini Bayern, 11'i Real Madrid kazanırken, 3 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

        Öte yandan Bayern Münih ile Real Madrid'in aralarında oynadığı son 4 maçta Real Madrid 3 kez galip gelirken 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

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