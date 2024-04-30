Devler Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Alman devi Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nin en çok kupaya sahip olan takımı Real Madrid'i konuk ediyor. Ancelotti yönetiminde turnuvada yoluna namağlup devam eden Real Madrid'in, zorlu deplasmandan nasıl bir sonuç elde edeceği sporseverler tarafından merak ediliyor. Bundesliga ve Almanya Kupası şansı kalmayan Bayern Münih ise Real Madrid'i yenerek taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Bayern Münih- Real Madrid maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...