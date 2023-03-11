Zihin körlüğü kavramı ile daha önce tanışmamış olabilirsiniz. Bu çok şaşırtıcı değil çünkü dünyada bunu yaşayan insan sayısı oldukça az.

Şimdi, aklınıza çok mutlu olduğunuz bir anınızı getirin. Gözünüzün önüne gelen imgelerde, o sırada yanınızda olan insanları ve diğer detayları görebiliyorsunuz, öyle değil mi? İşte, zihin körlüğüne sahip insanlar bu tarz bir imgeleme yapamıyor.