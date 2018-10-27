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Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oluyor... Ligde çıktığı son 2 maçı kazanan Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
BB ERZURUMSPOR - KASIMPAŞA
STAT: Kazım Karabekir Stadı
HAKEM: Arda Kardeşler
SAAT: 13.30
YAYIN: beIN Sports 1
BB ERZURUMSPOR: Sehic, Auremir, Egemen, Lokman, Leo, İbrahim, Scuk, Emrah, Taylan, Özer, Sunu
TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek
KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Tarkan, Eduok, Pavelka, Trezeguet, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli
Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlı ekip, Süper Lig'de 9 maçta 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Attığı 22 golle ligin en skorer takımı konumunda bulunan İstanbul temsilcisi, kalesinde ise 15 gol gördü.
Lacivert-beyazlı takımda Özgür Çek, Josue Sa ve Abdul Rahman Khalili'nin sakatlıkları bulunuyor.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de geride kalan 9 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunuyor. Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki mavi-beyazlılar, 6 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.
PAŞA'DA GOLCÜLER DİKKAT ÇEKİYOR
Kasımpaşa’da Samuel Eduok, Trezeguet ve Mbaye Diagne etkili performans ve attıkları gollerle dikkatleri üzerine çekiyor. Nijeryalı futbolcu Eduok 5 gol ve 1 asist ile oynarken, Trezeguet de 4 gol kaydetti ve 4 golün de hazırlayıcısı oldu. Lacivert-beyazlıların Senegalli golcüsü Mbaye Diagne ise 10 gol, 2 asist ile takımına önemli katkı sağladı. Başarılı futbolcular, Teknik Direktör Mustafa Denizli’nin Erzurumspor, en önemli kozları.
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