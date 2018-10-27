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Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oluyor... Ligde çıktığı son 2 maçı kazanan Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

BB ERZURUMSPOR - KASIMPAŞA



STAT: Kazım Karabekir Stadı

HAKEM: Arda Kardeşler

SAAT: 13.30

YAYIN: beIN Sports 1

BB ERZURUMSPOR: Sehic, Auremir, Egemen, Lokman, Leo, İbrahim, Scuk, Emrah, Taylan, Özer, Sunu

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Tarkan, Eduok, Pavelka, Trezeguet, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlı ekip, Süper Lig'de 9 maçta 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Attığı 22 golle ligin en skorer takımı konumunda bulunan İstanbul temsilcisi, kalesinde ise 15 gol gördü.

Lacivert-beyazlı takımda Özgür Çek, Josue Sa ve Abdul Rahman Khalili'nin sakatlıkları bulunuyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de geride kalan 9 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunuyor. Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki mavi-beyazlılar, 6 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

PAŞA'DA GOLCÜLER DİKKAT ÇEKİYOR



Kasımpaşa’da Samuel Eduok, Trezeguet ve Mbaye Diagne etkili performans ve attıkları gollerle dikkatleri üzerine çekiyor. Nijeryalı futbolcu Eduok 5 gol ve 1 asist ile oynarken, Trezeguet de 4 gol kaydetti ve 4 golün de hazırlayıcısı oldu. Lacivert-beyazlıların Senegalli golcüsü Mbaye Diagne ise 10 gol, 2 asist ile takımına önemli katkı sağladı. Başarılı futbolcular, Teknik Direktör Mustafa Denizli’nin Erzurumspor, en önemli kozları.

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