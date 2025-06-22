Berka Buse Özden: Bu seyirci karşısında mağlup olduğumuz için üzgünüz

2025 Voleybol Milletler Ligi'nin İstanbul'da düzenlenen 2. haftasının 4. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu.

Milliler, turnuvadaki ilk yenilgisini yaşarken, karşılaşmanın ardından Berka Buse Özden açıklamalarda bulundu.

"SEYİRCİ KARŞISINDA MAĞLUP OLDUĞUMUZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

Mücadeleyi değerlendiren 21 yaşındaki oyuncu, "Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Brezilya gerçekten güçlü bir ekipti, bunu biliyorduk. İstediğimiz gibi bugün oyunu oynayamadık. Elimizden geleni yaptık, son sete kadar savaştık. Bu seyirci karşısında mağlup olduğumuz için üzgünüz" ifadelerini kullandı.