İtalyan basınında calciostyle.it'de yer alan haberin ayrıntıları şöyle, "Daniel Rugani ile Juventus arasındaki hikaye sona erecek gibi görünüyor. Oyuncu ve menajeri takımlardan gelen bazı teklifleri detaylı olarak inceliyor. Allegri ve çevresinden itibar görmesine rağmen oyuncu transfer olma konusunda istekli ve sürekli oynamaya hevesli. Almanya'daki 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yeniden İtalya Milli Takım'da yer bulmak istiyor.''