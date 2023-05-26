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Beşiktaş'a dev stoper: Daniele Rugani!

Şenol Güenş'in takımın başına geçmesiyle iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş, gelecek sezonun planlamasına da başladı. Defans hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar rotayı İtalya'ya çevirdi. Beşiktaş, Juventus forması giyen Daniele Rugani'yi listesine aldı. İşte detaylar...

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  • Beşiktaş'a dev stoper: Daniele Rugani!

    Takıma Şenol Güneş'in gelmesiyle iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş, gelecek sezon transferleri için de düğmeye bastı. 
  • Beşiktaş'a dev stoper: Daniele Rugani!

    Rotayı İtalya'ya çeviren siyah-beyazlılar, Juventus forması giyen stoper Daniele Rugani'yi gündemine aldı. 
  • Beşiktaş'a dev stoper: Daniele Rugani!

    İki kulüp arasındaki görüşmeleri zora sokan ise tecrübeli oyuncuya birçok kulübün daha teklifte bulunması.
  • Beşiktaş'a dev stoper: Daniele Rugani!

    İtalyan basınında calciostyle.it'de yer alan haberin ayrıntıları şöyle, "Daniel Rugani ile Juventus arasındaki hikaye sona erecek gibi görünüyor. Oyuncu ve menajeri takımlardan gelen bazı teklifleri detaylı olarak inceliyor. Allegri ve çevresinden itibar görmesine rağmen oyuncu transfer olma konusunda istekli ve sürekli oynamaya hevesli. Almanya'daki 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yeniden İtalya Milli Takım'da yer bulmak istiyor.''
  • Beşiktaş'a dev stoper: Daniele Rugani!

    1.90 boyundaki dev stoper 2012-2013 sezonunda beri Juventus'ta. Rugani 2012 yılından beri sadece 2 kere farklı takımlara kiralandı. 
  • Beşiktaş'a dev stoper: Daniele Rugani!

    Bu takımlar Rennes ve Cagliari. Kariyerinde toplam 275 kulüp maçına çıkan Rugani, 16 gol ve 4 asist yaptı. 
  • Beşiktaş'a dev stoper: Daniele Rugani!

    İtalyan oyuncu ayrıca 7 kez de Milli Takım forması giydi.
  • Beşiktaş'a dev stoper: Daniele Rugani!
  • Beşiktaş'a dev stoper: Daniele Rugani!

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