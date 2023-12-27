Beşiktaş'a teknik direktör için 2 iddia!
Teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İspanya ve İngiltere'den flaş iddialar geldi.
Estadio Deportivo'ya göre Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İspanyol teknik adam Quique Setien olacak.
"Setien'in transferi tamamlandı" başlıklı haberde, sezon başlarında Villarreal'den kovulan İspanyol çalıştırıcının, Siyah-Beyazlılar ile müzakerelerinin oldukça olumlu sürdüğü belirtildi.
Beşiktaş ile Setien arasındaki anlaşmanın kısa süre içerisinde tamamlanarak duyurulacağı öne sürüldü.
65 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, daha önce Racing, Poli Ejido, Ekvator Ginesi, Logrones, Lugo, Las Palmas, Betis, Barcelona ve Villarreal'i yönetti.
SOLSKJAER YAKIN
Öte yandan İngiliz basınından Mirror ise Beşiktaş'ın Norveçli teknik adam Ola Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardığını iddia etti.
Ada'da çıkan haberde, Kasım 2021'de Premier Lig devlerinden Manchester United ile yollarını ayırdıktan sonra takım çalıştırmayan Solskjaer'in görev almaya hazır olduğu ifade edildi.