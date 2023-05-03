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Beşiktaş'a yeni orta saha! Rota Rusya...

Josef de Souza'nın takımdan ayrılmasının ardından orta saha arayışlarına başlayan Beşiktaş rotasını Rusya'ya çevirdi.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
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