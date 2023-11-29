Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat: Sandıkları patlatın! Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, 3 Aralık'taki seçim öncesi yönetim kurulu üyelerini tanıttı. Arat, toplantıda yaptığı açıklamada, "Biz Beşiktaş'ı kendi değerlerine döndüreceğiz. Beşiktaşlılar özgürdür. Beşiktaş'ın içinden elinizi çekin. Plazalardan Beşiktaş'ı dizayn etme dönemi, Beşiktaş'ı kendi şirketi gibi yönetenlerin dönemi sona erecek. 3 Aralık'ta gelin, oyunuzu kullanın. Sandıkları patlatın" dedi.

Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık Pazar günü yapacağı olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olan Hasan Arat, yönetim kurulu üyelerini tanıttı.

İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasında çok iyi bir ekip kurduklarını belirten Arat, "Bugün listemizi teslim ettik. Günlerdir çalışıyoruz. Çok iyi bir ekip kurduk. Bugün burada olan Sayın Nevzat Demir'i ve Sayın Murat Özyeğin'i sevgiyle selamlıyorum. Ne açıkladıysak karşısına benzerini koydular. Taklitler aslını yaşatır kuralı unutulmuş. Şifahen anlaştık denilen projelerle seçime gidilmez. 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti, sözlerle iş yapmaz. 120 yıllık Beşiktaş, devletle ayak üstü iş yapmaz. Beşiktaş'ın ihtiyacı seçim değil kendi değerlerine dönmektir. Biz Beşiktaş'ı kendi değerlerine döndüreceğiz. Beşiktaşlılar özgürdür. Beşiktaş'ın içinden elinizi çekin. Plazalardan Beşiktaş'ı dizayn etme dönemi, Beşiktaş'ı kendi şirketi gibi yönetenlerin dönemi sona erecek. 3 Aralık'ta gelin, oyunuzu kullanın. Sandıkları patlatın." diye konuştu.

Daha sonra yönetim kurulunda yer alacak isimleri sahneye davet eden Arat, ekibini siyah-beyazlı taraftarlara tanıttı.

Hasan Arat'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.