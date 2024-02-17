Beşiktaş Basketbol'da Umut Tahir Güneş istifa kararı aldı
Beşiktaş Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Umut Tahir Güneş istifa kararı aldı.
Giriş: 17.02.2024 - 19:58 Güncelleme: 17.02.2024 - 19:58
Basketbolda ING Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe Beko'ya 99-68'lik skorla mağlup olan Beşiktaş Emlakjet'te istifa kararı geldi.
Beşiktaş Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Umut Tahir Güneş'in görevi bırakma kararı aldığı öğrenildi.
Güneş, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'la pazartesi günü bir araya gelerek istifasını sunacak.