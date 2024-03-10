Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol TKBL Beşiktaş BOA: 70 BOTAŞ: 55 MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş BOA: 70 BOTAŞ: 55 MAÇ SONUCU

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Beşiktaş BOA, BOTAŞ'ı 70-55 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 18:03 Güncelleme: 10.03.2024 - 18:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş BOA, BOTAŞ'ı devirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon: BJK Emlakjet

        Hakemler: Zafer Yılmaz, Hüseyin Çamcı, Mustafa Candemir Tabak

        Beşiktaş BOA: Lazic 3, Evans 23, Elif Bayram 12, Nogic 7, Li 18, Ceyda Conker 2, Ceyda Bekar, Zümrüt Karahan 2, Melek Uzunoğlu 3, Şuğranur Sönmez

        BOTAŞ: Weaver 10, Nicole 12, Işık Su Güven 2, Allen 24, Reimer 7, Pelin Gülçelik, Buket Ünal, Deniz Üstün, Ceren Taylan, Zilan Kıran

        1. Periyot: 25-12

        Devre: 43-27

        3. Periyot: 54-42

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü son anda kurtuldu!
        Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü son anda kurtuldu!
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı