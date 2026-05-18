Beşiktaş bu sezon yine hayal kırıklığı yaşadı

59 GOL 17 FARKLI OYUNCUDAN GELDİ

Kara Kartal’ın sezon boyunca ligde attığı 59 gol 17 farklı futbolcudan geldi. Siyah-beyazlıların ligdeki en skorer ismi 8 golle kaptan Orkun Kökçü oldu. Orkun’u, devre arasında takımdan ayrılan Tammy Abraham 7 golle takip etti. Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh da 6 kez fileleri sarstı. Yine kış transfer döneminde takıma veda eden Rafa Silva ile birlikte Cengiz Ünder, El Bilal Toure, Vaclav Cerny ile Jota Silva da 5’er kez gol sevinci yaşadı.

Tiago Djalo, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani ve Junior Olaitan 2’şer defa ağları sarsarken, Milot Rashica, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu, Emmanuel Agbadaou ve Amir Murillo da takıma 1’er gollük katkı sağladı.