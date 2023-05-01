MASUAKU'YA KART ÇIKAR MI?

SORU: "2. dakikada Arthur Masuaku'nun Milot Rashica'ya müdahalesinde kart gerekir mi?"

- SEÇİM DEMİREL: Kontrolsüz bir hareket var, sarı kart çıkmalıydı.

- DENİZ ÇOBAN: 45 bin kişi önünde maç yönetiyor. Hakem düdüğünü çalıyor ve devam ediyor. Hakemin, hakem şansı vardı. Seyirci, kulübeler, oyuncular; hakemin işini zorlaştırmadı. Sarı göstermedi, ben de doğru olduğunu düşünüyorum. Gösterseydi de itiraz etmezdim.

- BÜLENT YILDIRIM: Hakem maça çıkmadan, maçı düşünür. Kart kullanımlarını falan hep düşünür. Burada faul yeterli, sarı olmaz. Tam ayağa basmadan bahsedemiyorum. Hakem de göremez zaten. Zor pozisyon. Faul yeterli.