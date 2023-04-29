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Beşiktaş ile Galatasaray arasında 6 milyarlık dev derbi!

Süper Lig'de şampiyonluk açısından kritik önem taşıyan derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi iki takımın toplam kadro değeri 6 milyar TL'yi aşıyor. İşte derbinin en değerli futbolcuları...

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İHA
  • Beşiktaş ile Galatasaray arasında 6 milyarlık dev derbi!

    Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş ile Galatasaray derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor. 
  • Beşiktaş ile Galatasaray arasında 6 milyarlık dev derbi!

    Transfermarkt’ın verilerine göre Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 176.4 milyon Euro’luk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda zirvede yer alıyor. 
  • Beşiktaş ile Galatasaray arasında 6 milyarlık dev derbi!

    Kartal'ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 112.8 milyon ve üçüncü sırada bulunuyor. 
  • Beşiktaş ile Galatasaray arasında 6 milyarlık dev derbi!

    Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 6 milyar 190 milyon TL.
  • Beşiktaş ile Galatasaray arasında 6 milyarlık dev derbi!

    Galatasaray’ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo 28 milyon Euro ile derbide oynaması durumunda sahanın en değerlisi olacak. 
  • Beşiktaş ile Galatasaray arasında 6 milyarlık dev derbi!

    Sarı-kırmızılılarda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin 18 milyon Euro, Victor Nelsson'un da 16.5 milyon Euro değeri bulunuyor. 
  • Beşiktaş ile Galatasaray arasında 6 milyarlık dev derbi!

    Beşiktaş’ta ise 11 milyon Euro ile İngiliz futbolcu Deli Alli takımın en değerlisi konumunda fakat sakatlığından dolayı oynayamayacak. 
  • Beşiktaş ile Galatasaray arasında 6 milyarlık dev derbi!

    Siyah-beyazlılarda ayrıca Nathan Redmond'un da 9.5 milyon Euro, Gedson Fernandes'in de 9 milyon Euro piyasa değeri var.
  • Beşiktaş ile Galatasaray arasında 6 milyarlık dev derbi!

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