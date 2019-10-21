Ahmet Nur Çebi'nin başkan seçilmesinin ardından Fikret Orman döneminde Şirketler Genel Koordinatörlüğü ve Şirket Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği görevini sürdüren Uğur Gökhan Sarı istifa etti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Sn. Uğur Gökhan Sarı 21.10.2019 (bugün) tarihinde istifaen görevinden ayrılmıştır." denildi.

Başkanlık görevine seçilen Ahmet Nur Çebi döneminin ilk istifası olan Gökhan Sarı için Çebi, "CEO Gökhan Sarı, 120 bin lira maaş alacak, kendi zammını kendi yapacak ve başkanın da imzasının altına imza atacak kapasitede bir arkadaş değil. O zaman neden bu arkadaşa 120 bin lira ödeniyor?" ifadelerini kullanmıştı.