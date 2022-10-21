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Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Karius gönlünü İtalyan'a kaptırdı! Can Yaman'ın eski sevgilisiyle aşk yaşıyor!

Bir dönem Beşiktaş'ın kalesini koruyan ünlü futbolcu Loris Karius, ortaya çıkan iddialara göre Can Yaman'ın eski aşkı Diletta Leotta ile aşk yaşıyor. İşte detaylar...

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  • Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Karius gönlünü İtalyan'a kaptırdı! Can Yaman'ın eski sevgilisiyle aşk yaşıyor!

    Can Yaman'ın eski sevgilisi dünyaca ünlü İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, söylentilere göre Beşiktaş'ın eski kalecilerinden Loris Karius ile aşk yaşamaya başladı.
  • Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Karius gönlünü İtalyan'a kaptırdı! Can Yaman'ın eski sevgilisiyle aşk yaşıyor!

    İtalyan dergisi Gente Can Yaman'dan sonra iki sevgilisi daha olan güzel spikerin son sevgilisinin ise Beşiktaş'ın ve Liverpool'un eski kalecisi Loris Karius olduğunu duyurdu. 
  • Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Karius gönlünü İtalyan'a kaptırdı! Can Yaman'ın eski sevgilisiyle aşk yaşıyor!

    İtalyan dergisi Gente ünlü çiftin ilişkisi hakkında şu sözleri söyledi: '‘Birkaç haftadır Instagram'da birbirlerini takip ediyorlar ve öyle görünüyor ki, ikisi arasında şu anda duygusal ilişkilerinin yanında, dil eğitimi konusunda bir ilişki var.’'
  • Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Karius gönlünü İtalyan'a kaptırdı! Can Yaman'ın eski sevgilisiyle aşk yaşıyor!

    DİL EĞİTİMİ ALIYOR

    Dergi açıklamalarına şu şekilde devam etmiş:

    '‘Şu anda güzel sunucu İngilizcesini geliştirmek için çalışmalarını yoğunlaştırmış gibi görünüyor. İşi bunu gerektiriyor ve bu bir profesyonellik meselesi. Ama şimdi, söylentiler ışığında, kendinize şunu sorun: dilsel zenginleşmenin arkasında belki de kalbin sınırlarını genişletme arzusu olabilir mi?’'
  • Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Karius gönlünü İtalyan'a kaptırdı! Can Yaman'ın eski sevgilisiyle aşk yaşıyor!

    Karius ve Diletta Leotta konu hakkında resmi açıklamalarda bulunmadı.
  • Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Karius gönlünü İtalyan'a kaptırdı! Can Yaman'ın eski sevgilisiyle aşk yaşıyor!

    Çift birbirlerini Instagram hesabından takip ediyor.
  • Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Karius gönlünü İtalyan'a kaptırdı! Can Yaman'ın eski sevgilisiyle aşk yaşıyor!
  • Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Karius gönlünü İtalyan'a kaptırdı! Can Yaman'ın eski sevgilisiyle aşk yaşıyor!
  • Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Karius gönlünü İtalyan'a kaptırdı! Can Yaman'ın eski sevgilisiyle aşk yaşıyor!
  • Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Karius gönlünü İtalyan'a kaptırdı! Can Yaman'ın eski sevgilisiyle aşk yaşıyor!

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