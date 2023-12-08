Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisi kadrosu belli oldu! Beşiktaş, Süper Lig´in 15'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam Nevzat Demir Tesisleri´nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi. Beşiktaş'ta, 23 kişilik Fenerbahçe maçı kamp kadrosuna Colley, Onana, Bailly ve Ghezzal dahil edildi. Sakatlıkları süren Rosier, Rashica ve Masuaku ise kamp kadrosunda yer almadı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 08.12.2023 - 19:32 Güncelleme: 08.12.2023 - 19:32 facebook

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