İKİ TAKIM 4. KEZ KARŞILAŞACAK

Beşiktaş ile Gaziantep, ligde 4. kez karşı karşıya gelecek. Gaziantep'in Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette siyah-beyazlıların bir, Güney Doğu temsilcisinin ise iki galibiyeti bulunuyor. Geçen sene Gaziantep'te oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 3-2 kazanırken, İstanbul'daki mücadele Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğü ile sona ermişti. Sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı ise Gaziantep 3-1 kazanmıştı.