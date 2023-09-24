Beşiktaş-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Kayserispor'u konuk edecek. Son iki resmi maçında galibiyet alamayan siyah-beyazlılar, sahasında kazanarak hem taraftarını sevindirmek hem de çıkışa geçmek istiyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan 9 puanlı Kayserispor da güçlü rakibini devirip sükse yapmayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ve maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Mondihome Kayserispor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a 3-0 yenilen, UEFA Konferans Ligi'nde ise hafta içi Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, evinde oynayacağı maçtan galip ayrılarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Beşiktaş, geride kalan 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 7 puan topladı.
Bu sezon henüz mağlubiyet almayan Kayserispor'un ise 5 maç sonunda 9 puanı bulunuyor. (2 G, 3 B)
BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Mert Günok
Onur Bulut
Eric Bailly
Omar Colley
Arthur Masuaku
Amir Hadziahmetovic
Salih Uçan
Milot Rashica
Gedson Fernandes
Cenk Tosun