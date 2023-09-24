Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Kayserispor Beşiktaş-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Yukatel Kayserispor Haberleri

        Beşiktaş-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Kayserispor'u konuk edecek. Son iki resmi maçında galibiyet alamayan siyah-beyazlılar, sahasında kazanarak hem taraftarını sevindirmek hem de çıkışa geçmek istiyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan 9 puanlı Kayserispor da güçlü rakibini devirip sükse yapmayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ve maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2023 - 08:26 Güncelleme: 24.09.2023 - 08:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Mondihome Kayserispor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a 3-0 yenilen, UEFA Konferans Ligi'nde ise hafta içi Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, evinde oynayacağı maçtan galip ayrılarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

        2

        Beşiktaş, geride kalan 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 7 puan topladı.

        3

        Bu sezon henüz mağlubiyet almayan Kayserispor'un ise 5 maç sonunda 9 puanı bulunuyor. (2 G, 3 B)

        4

        BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

        5

        BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

        6

        Mert Günok

        7

        Onur Bulut

        8

        Eric Bailly

        9

        Omar Colley

        10

        Arthur Masuaku

        11

        Amir Hadziahmetovic

        12

        Salih Uçan

        13

        Milot Rashica

        14

        Gedson Fernandes

        15

        Cenk Tosun

        16

        Vincent Aboubakar

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Fidan'dan BM Zirvesi değerlendirmesi
        Bakan Fidan'dan BM Zirvesi değerlendirmesi
        Cimbom 4 köşe!
        Cimbom 4 köşe!
        En iyi film belli oldu
        En iyi film belli oldu
        Filenin Sultanları 2024 vizesini aldı!
        Filenin Sultanları 2024 vizesini aldı!
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Prof. Görür Yedisu fayı için uyardı! "Çok endişemiz var"
        Prof. Görür Yedisu fayı için uyardı! "Çok endişemiz var"
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Sokak köpeğinin başına talih kuşu kondu
        Sokak köpeğinin başına talih kuşu kondu
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        Deniz Seki'nin acı günü
        Deniz Seki'nin acı günü
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"