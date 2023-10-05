Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda? BJK Lugano maçı canlı yayın bilgileri! Beşiktaş Lugano saat kaçta ve ne zaman? - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda? BJK Lugano maçı canlı yayın bilgileri! Beşiktaş Lugano saat kaçta ve ne zaman? - Beşiktaş Haberleri

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Beşiktaş Lugano maçı için nefesler tutuldu. Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı ilk 7 maçta 6 galibiyete imza atarak büyük bir başarıya imza atan siyah beyazlılar, bu kez H Grubu'ndaki ikinci maçında ilk 3 puanını elde etmek için Lugano karşısına çıkıyor. İşte, Beşiktaş Lugano maçı hakkında detaylar...