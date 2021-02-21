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Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün? - Bu hafta BJK maçı yok mu?

Süper Lig'in 26. hafta heyecanı bugün devam ediyor. Haftaya 2. sırada Beşiktaş'ın bu hafta maçının ne zaman olduğu merak konusu oldu. Peki büyük bir merakla araştırılan Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün?

Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün? - Bu hafta BJK maçı yok mu?

Süper Lig'de Beşiktaş maçı merak konusu oldu. Siyah beyazlı taraftarlar takımlarının bu hafta maçlarının ne zaman olduğunu merak ediyor...

BEŞİKTAŞ MAÇI BU HAFTA YOK MU?

Beşiktaş Spor Toto Süper Lig fikstürü gereği, 21 takım mücadele ettiği için bu hafta hiçbir takımla eşleşmedi ve haftayı bay geçti. Siyah Beyazlılar önümüzdeki hafta lige kaldığı yerden devam edecek.

BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Denizlispor maçı Süper Lig’in 27. Haftasında Vodafone Park’da oynanacak. 26 Şubat Cuma günü saat 19.00’da oynanacak maç BeIN Sports HD kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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