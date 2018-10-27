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Milliyet gazetesinin haberine göre; "Ben bu takımdan bir kez ayrıldım. Sorun bensem, fazlalık bensem Ocak ayında yine gidebilirim" ifadelerini kullanan Portekizli oyuncunun, böyle bir taleple gelmesi halinde Beşiktaş yönetimi "dur" demeyecek.