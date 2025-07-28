Beşiktaş Shakhtar Donetsk mesaisini sürdürdü!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Giriş: 28.07.2025 - 14:03 Güncelleme: 28.07.2025 - 14:18
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapmayla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.
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