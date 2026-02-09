Agbadou geldi, problem yine bitmedi!
Beşiktaş, Alanyaspor ile 2-2 berabere kalırken savunmadaki kötü gidişat yeni transfer Emmanuel Agbadou'nun ilk maçında da devam etti. Beşiktaş bu sezon ligde 21 maçın sadece 5'inde kalesini gole kapatabildi!
Teknik direktör Sergen Yalçın, Alanyaspor karşısında son dönemde performansıyla beğeni toplayan Tiago Djalo'nun yerine yeni transfer Emmanuel Agbadou'ya şans verdi.
18 milyon Euro bedelle uzun süren pazarlıkların ardından kadroya katılan Fildişili futbolcunun partneri ise Emirhan Topçu oldu.
AGBADOU SONRADAN ISINDI
Agbadou, maça ufak hatalarla başlasa da sonrasında oyuna ağırlığını koydu. 7 ikili mücadelenin 5'ini kazanan Fildişi Sahilli futbolcu, yüzde 93 pas isabeti sağlarken 3 uzun top denemesinde ise başarılı oldu. Agbadou, Hyeon-gyu'nun gölünde ise asist yapan isimdi.
EMİRHAN ORTA ŞEKERLİ!
Alanyaspor karşısında Emirhan Topçu ise 10 ikili mücadeleden 5'ini kazanabilirken 3 hava topunda ise 1 kez başarılı oldu. 4 uzaklaştırma yapan Emirhan zaman zaman tribünlerin yüreğini ağza getirdi.
GOL YEME SORUNU BİTMİYOR
Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde savunmadaki hatalarını sürdürürken bu sezon ligdeki 21 maçın 16'sında kalesinde gol görmeye engel olamadı.
Sadece 5 maçta kalesini kapatan Beşiktaş, Kayserispor ile oynanan 2 maçın yanı sıra, Konyaspor, Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor maçlarında gol yemedi.
Beşiktaş yediği 27 golle Süper Lig'de en fazla gol yiyen 9. takım olurken ilk 10 sırada ise 34 gol yiyen Gaziantep FK'nın ardından en çok gol yiyen 2. takım oldu.
DJALO - AGBADOU TANDEMİ GELEBİLİR
Beşiktaş'ta gelecek maçlarda Agbadou ile birlikte Djalo tandemi de gündeme gelebilir. Emirhan Topçu'nun son haftalardaki performansı nedeniyle kulübeye çekilme ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.