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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve takıma protesto! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve takıma protesto!

        Beşiktaşlı taraftarlar, takımı ve teknik sorumlu Burak Yılmaz'ı protesto etti. Tribünlerde Sergen Yalçın sesleri yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 22:23 Güncelleme: 09.11.2023 - 22:23
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        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve takıma protesto!
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        Beşiktaşlı taraftarlar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçında takıma ve teknik sorumlusu Burak Yılmaz'a tepki gösterdi.

        "Burası Beşiktaş, herkes kendine gelsin" diye bağıran Beşiktaş taraftarları, daha sonra Burak Yılmaz'a tepki gösterdi.

        Beşiktaş taraftarları tepkilerin ardından Sergen Yalçın'a yönelik tezahüratlarda bulundu.

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