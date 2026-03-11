Beşiktaş'ta El Bilal Toure ve Emirhan sahaya döndü!

Antalya Finike açıklarında mültecileri taşıyan bot battı, ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Finike ilçesi açıklarında mültecileri taşıyan bir botun batması sonucu ilk bilgilere göre 5 kişinin öldüğü çok sayıda da yaralının olduğu öğrenildi. (İHA)