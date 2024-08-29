Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Lugano maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçla ilgili konuşan Feyyaz Uçar, oyundan keyif aldığını belirterek, "Çok fazla havaya irmenin lüzumu yok. Avrupa'da olmayı zaten hak ediyoruz."Oyundan memnunuz. Teknik ekibi ve oyuncuları kutluyoruz. Bizi en çok sevindiren bir diğer olay da sonradan oyuna giren oyuncuların katkısı. Yavaş yavaş takımda rekabetin arttığını görüyoruz. Takım olma yolunda ilerliyoruz. Ben keyif alıyorum. Çok değerli oyuncular var. Immobile'nin kalitesini her maç görüyoruz. Rafa zaten müthiş başladı ve inanılmaz bir istikrarla gidiyor. Bunlar güzel şeyler ama sonradan giren arkadaşlarımız da katkı sağlıyorlar. Ben bundan birkaç ay önce Beşiktaş taraftarı çok iyi bir forvet izleyecek demiştim. Şu anda öyle oluyor." ifadelerini kullandı.

"TRANSFERİ BAŞKAN VE YÖNETİCİLERLE KONUŞURUZ" Feyyaz Uçar, transferle ilgili soruya ise, "Bu akşam transferle ilgili konuşmak istemiyoruz. 5-1'lik galibiyetin keyfini çıkarmak istiyoruz. Daha sonra Başkanımız ve yöneticilerimizle neler yapılabileceğini konuşabiliriz. Şu anda bunun zamanı değil." şeklinde yanıt verdi. Avrupa Ligi'nde gerçekleştirilecek kura çekimiyle ilgili de konuşan Uçar, "Avrupa Ligi'nde zayıf takım yok. Avrupa'da ciddi bir tempo artışı var. Buna ayak uydurmak gerekiyor. 8 tane maç oynayacağız. Kura şansı falan olmaz." dedi.