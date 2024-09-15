Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst: İki puanı kaybeden tarafız

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli çalıştırıcının o sözleri:

Maç aslında beklediğimiz şekilde başladı. Baskıdan çıkmak için kırmızı kart bize yardımcı oldu. Ama kırmızı karttan sonra iyi reaksiyon gösteremedik. Kolay bir gol yedik. Sistemde değişikliğe gittim.

"İKİ PUANI KAYBETTİK" İlk yarının sonunda en iyi oyunu sergilediğimiz süreydi, golü de bulduk. İkinci yarıdaki performansımızdan dolayı mutsuzum. 10 kişiye karşı daha fazla fırsat bulmalıydık. Rakip 10 kişi daha az boşluk verdik. Elimizden geleni yaptık ama bugün iki puanı kaybeden tarafız.