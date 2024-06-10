Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sesleri

Beşiktaş'ın tecrübeli sol beki Arthur Masuaku ile yollar ayrılabilir.

Demokratik Kongolu sol beke Fransa'dan Nantes başta olmak üzere Avrupa'dan talipler var.

1 yıl daha sözleşmesi kalan Masuaku'dan bonservis geliri elde etmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, gündemine ise tanıdık bir ismi alacak.

Beşiktaş, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın kapısını yeniden çalmaya hazırlanıyor.

Geçen sezon da görüşülen Rıdvan, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini siyah-beyazlılara bildirmişti.

Beşiktaş, 23 yaşındaki futbolcu ile yeniden görüşerek ikna etmeye çalışacak. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Rıdvan için kiralama formülü planlanıyor.