Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy belirsizliği!

Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralık giden Semih Kılıçsoy'un, geleceği belirsizliğini koruyor.

Sezon başında Beşiktaş'tan Cagliari'ye transfer olan Semih Kılıçsoy, attığı şık gollerle İtalya'da dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu sezon 27 maçta 4 gol atan 20 yaşındaki futbolcunun 12 milyon Euro olan satın alma opsiyonunun ise kullanılıp kullanılmayacağı merak konusu.

İtalyan ekibinin bu rakamı yüksek bulduğu ve indirim talep edeceği yeniden konuşulmaya başlarken Beşiktaş cephesinin ise taviz verme niyeti yok.

12 milyon Euro'dan indirim yapılmayacağını vurgulayan siyah-beyazlılar, opsiyonun kullanılmaması halinde Semih'in geri dönmesini bekliyor.

İtalya'da mutlu olsa da son maçlarda az süre alan Semih ise kulüplerin anlaşmasına gözünü çevirdi.