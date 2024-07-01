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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Eyüpspor Beşiktaş'tan ayrılan Umut Meraş, Eyüpspor ile anlaştı - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'tan ayrılan Umut Meraş, Eyüpspor ile anlaştı

        Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, bonservisi elinde bulunan Umut Meraş'ı kadrosuna kattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 13:04 Güncelleme: 01.07.2024 - 13:09
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        Umut Meraş'ın yeni takımı!
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        Süper Lig’in yeni ekibi Eyüpspor, bonservisi elinde bulunan Umut Meraş’ı kadrosuna kattı.

        Son olarak Beşiktaş forması giyen 28 yaşındaki milli futbolcu, İstanbul ekibiyle 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

        Siyah beyazlı takımın Le Havre'den 2021 yılında 1.5 milyon euroya transfer ettiği Umut, yaklaşık 3 sezon Beşiktaş forması giydi.

        Siyah beyazlı formayı 60 kez terleten tecrübeli sol bek, 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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