Beşiktaş'tan ayrılan Umut Meraş, Eyüpspor ile anlaştı
Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, bonservisi elinde bulunan Umut Meraş'ı kadrosuna kattı
Süper Lig’in yeni ekibi Eyüpspor, bonservisi elinde bulunan Umut Meraş’ı kadrosuna kattı.
Son olarak Beşiktaş forması giyen 28 yaşındaki milli futbolcu, İstanbul ekibiyle 2 yıllığına anlaşmaya vardı.
Siyah beyazlı takımın Le Havre'den 2021 yılında 1.5 milyon euroya transfer ettiği Umut, yaklaşık 3 sezon Beşiktaş forması giydi.
Siyah beyazlı formayı 60 kez terleten tecrübeli sol bek, 2 asist yapma başarısı gösterdi.