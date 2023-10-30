Beşiktaş'tan büyük hata: 100. yıl forması TFF'ye bildirilmedi Beşiktaş, Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırladığı kırmızı formayı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) zamanında bildirmediği için bugünkü Gaziantep FK maçında giyemeyecek

Cumhuriyet'in 100. yılı şerefine kulüpler, bu hafta maçlara özel formalarla çıktı. Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ın da Cumhuriyet'e özel formayla maça çıkması bekleniyordu.

Ancak siyah-beyazlı kulüp, Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırladığı kırmızı formayı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) zamanında bildirmedi. Bu yüzden bugünkü Gaziantep FK maçına beyaz formayla çıkacak.

Siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medya üzerinden yönetime tepki gösterdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe giydi

Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta Cumhuriyet 100. yıl özel çubuklu formayla mücadele etti.

Süper Lig'de Pendikspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, sahaya özel forma ile çıktı. Sarı-lacivertliler, göğsünde Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi olan ve hiçbir yerinde sponsor adı olmayan formayla çıktı.