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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan büyük hata: 100. yıl forması TFF'ye bildirilmedi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan büyük hata: 100. yıl forması TFF'ye bildirilmedi

        Beşiktaş, Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırladığı kırmızı formayı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) zamanında bildirmediği için bugünkü Gaziantep FK maçında giyemeyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 10:12 Güncelleme: 30.10.2023 - 10:12
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        Beşiktaş 100. yıl formasını giyemeyecek!
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        Cumhuriyet'in 100. yılı şerefine kulüpler, bu hafta maçlara özel formalarla çıktı. Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ın da Cumhuriyet'e özel formayla maça çıkması bekleniyordu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Ancak siyah-beyazlı kulüp, Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırladığı kırmızı formayı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) zamanında bildirmedi. Bu yüzden bugünkü Gaziantep FK maçına beyaz formayla çıkacak.

        Siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medya üzerinden yönetime tepki gösterdi.

        Galatasaray ve Fenerbahçe giydi

        Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta Cumhuriyet 100. yıl özel çubuklu formayla mücadele etti.

        Süper Lig'de Pendikspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, sahaya özel forma ile çıktı. Sarı-lacivertliler, göğsünde Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi olan ve hiçbir yerinde sponsor adı olmayan formayla çıktı.

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