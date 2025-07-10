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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması!

        Beşiktaş Kulübü, Gedson Fernandes'in transferi için Spartak Moskova ile görüşmeler başlandığı şeklinde basında çıkan haberleri yalanladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 16:20 Güncelleme: 10.07.2025 - 16:20
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        Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması!
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        Beşiktaş Kulübü, Gedson Fernandes hakkında çıkan Spartak Moskova iddialarını yalanladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Kulübümüz ve Spartak Moskova’nın, futbolcumuz Gedson Fernandes’in transferi için görüşmelere başladığıyla ilgili yazılı ve görsel medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.

        Taraftarlarımızın bu tür masa başında kurgulanmış haberlere karşı dikkatli olmasını ve itibar etmemesini önemle rica ederiz."

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