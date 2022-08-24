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Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Beşiktaş'ta Dele Alli bekleyişi tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar, oyuncunun kararını beklerken Everton'ın hocası Frank Lampard'dan da açıklama geldi. Öte yandan Dele Alli için sürpriz bir takımın da devrede olduğu ifade edildi. İşte Beşiktaş'tan son dakika gelişmeleri...

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  • Beşiktaş'tan son dakika

    Beşiktaş'ta Dele Alli için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.
  • Beşiktaş'tan son dakika

    Siyah-beyazlıların Everton'dan kiralamak için yoğun mesai harcadığı yıldız oyuncu için hocası Frank Lampard'dan açıklama geldi.
  • Beşiktaş'tan son dakika

    Dün Lig Kupası'nda Fleetwood ile oynanan maçta kadroya almadığı Dele Alli için konuşan Lampard, şunları söyledi:
  • Beşiktaş'tan son dakika

    "Dele Alli görüşmeleri ilerledi. Henüz tamamlanmadı ancak bir anlaşma var"
  • Beşiktaş'tan son dakika

    SÜRPRİZ TALİP İDDİASI

    Lampard, Dele Alli ile ilgili bu açıklamaları yaparken İngiliz ve İtalyan medyasından farklı bir iddia geldi.
  • Beşiktaş'tan son dakika

    Inside Football'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Dele Alli'ye yakın olsa da Hollanda ekibi PSV'nin de oyuncuya ilgisi var.
  • Beşiktaş'tan son dakika

    Hollanda ekibinin şu an Beşiktaş kadar önde olmadığı aktarılan haberde belirleyici kriterin Şampiyonlar Ligi olabileceği ifade edildi.
  • Beşiktaş'tan son dakika

    Bugün Şampiyonlar Ligi play-off'unda Rangers ile 2-2'nin rövanşında karşılaşacak olan PSV'nin katılım hakkı alması halinde Dele Alli için daha ciddi şekilde devreye gireceği ileri sürüldü.
  • Beşiktaş'tan son dakika

    Haberde Dele Alli'nin de bu ihtimale sıcak bakabileceği ifade edildi.
  • Beşiktaş'tan son dakika

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