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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Beşiktaş'ta transfer çalışmalarında sürpriz bir gelişme yaşandı. Kanat bölgesi için düşünülen yıldız isim takımı tarafından listeye dahil edilmezken Kaan Ayhan konusunda da hareketlilik devam ediyor. İşte Beşiktaş'tan son dakika gelişmeleri

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  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri - Spor haberleri

    Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde olan Christian Fassnacht konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri - Spor haberleri

    20min'in haberine göre Young Boys 28 yaşındaki kanat oyuncusunun lisansını iptal etmek için başvuruda bulundu.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri - Spor haberleri

    Yaşanan bu gelişme sonrasında tecrübeli futbolcunun takım ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri - Spor haberleri

    Beşiktaş'ın uzun süre peşinde koştuğu Fassnacht için İsviçre ekibi 4 milyon Euro bonservis talep edince görüşmeler tıkanmıştı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri - Spor haberleri

    "SAKATLIĞI CİDDİ!"

    Öte yandan Young Boys'tan da Fassnacht için yeni açıklama geldi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri - Spor haberleri

    Ülke basınından Blick'e konuşan Young Boys Basın Sözcüsü Albert Staudenmann, şunları söyledi: 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri - Spor haberleri

    "Sakatlanan veya transfer ihtimali olan futbolcuları listeden sildik. Fassnacht'ın sakatlığı ciddi olduğu için şimdilik listeye almadık."
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri - Spor haberleri

    TAKİBE ALDI!

    Fassnacht'ın dün gece Beşiktaş'ı sosyla medyada takibe alması da çok konuşuldu.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri - Spor haberleri

    Sözleşme fesih haberlerinin ardından bu gelişmenin yaşanması Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri - Spor haberleri

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