Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! El Shaarawy'de sıcak gelişme

Beşiktaş'ın ara transferde nabız yoklayıp asıl hamle için sezon sonunu beklediği Roma'nın yıldızı El Shaarawy konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! El Shaarawy'de sıcak gelişme - BJK Haberleri

    Beşiktaş'ın gündeminde bulunan Stephan El Shaarawy'nin kulübü Roma ile olan kontrat uzatma görüşmelerine sıcak bir gelişme yaşandı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! El Shaarawy'de sıcak gelişme - BJK Haberleri

    Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız ismin Roma'yla yaptığı görüşmelerde indirime yanaşmadığı belirtildi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! El Shaarawy'de sıcak gelişme - BJK Haberleri

    İtalyan basınından Corriere della Sera'nın haberinde Roma'yla sözleşmesi Haziran'da sona erecek olan El Shaarawy'nin sözleşmesinde indirim yapmayı kabul etmediği belirtildi. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! El Shaarawy'de sıcak gelişme - BJK Haberleri

    Yıllık 4 milyon euro garanti ücret alan El Shaarawy'nin indirime yanaşmaması halinde ise Roma'nın oyuncuyu gözden çıkaracağı kaydedildi.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! El Shaarawy'de sıcak gelişme - BJK Haberleri

    Bu sezon üç kulvarda çıktığı 30 maçta 4 gol 2 asist üreten El Shaarawy, 2012'den beri formasını giydiği İtalya Milli Takımı'nda çıktığı 29 maçta 6 gol kaydetti.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! El Shaarawy'de sıcak gelişme - BJK Haberleri

    BEŞİKTAŞ SEZON SONUNU BEKLİYOR

    Beşiktaş ara transfer, uzun süre Roma'da forma giyen El Shaarawy için uğraşmıştı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! El Shaarawy'de sıcak gelişme - BJK Haberleri

    Teknik direktör Şenol Güneş'in performansından memnun kalmadığı N'Koudou'nun yerine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, İtalyan kulübünü ikna edemedi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! El Shaarawy'de sıcak gelişme - BJK Haberleri

    Siyah beyazlıların, bunun üzerine sezon sonunu beklemeye karar vermişti. 

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! El Shaarawy'de sıcak gelişme - BJK Haberleri

    Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mısır asıllı İtalyan oyuncuyla yapılan görüşmelerde olumsuz bir yanıt almayan yönetim, haziran ayında yeniden masaya oturacak.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! El Shaarawy'de sıcak gelişme - BJK Haberleri

    Beşiktaş yönetimi yıldız ismi kadrosuna katarak yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! El Shaarawy'de sıcak gelişme - BJK Haberleri

Haberi Hazırlayan : Oğuzhan Genç
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.