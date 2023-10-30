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        Beşiktaş'tan 100. yıl koreografisi!

        Beşiktaş taraftarı, Gaziantep FK maçında Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü için hazırladıkları koreografiyi sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 21:19 Güncelleme: 30.10.2023 - 21:19
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        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta taraftarlar Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle görsel bir şölene imza attı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        Tribünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resimlerinin yer aldığı görsel, makaralarla tribüne çekildi.

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        Görselde Atatürk'ün Akaretler'de annesi Zübeyde Hanım ile kız kardeşi Makbule Hanım'ı bıraktığı ev, Bandırma gemisiyle Samsun'a gidişi, Kurtuluş Savaşı ve TBMM'nin açılışına dair figürlere yer verildi.

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        Görselde "Akaretler'den Cumhuriyet'e bize bıraktığın tüm emanetlere gözümüz gibi bakıyoruz." yazısı yer aldı.

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        İki takımın oyuncuları, "Şanlı Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun." pankartıyla sahaya çıktı.

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        Siyah-beyazlı taraftarlar, açtıkları pankartlarla Filistin'e destek verdi.

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        Taraftarlar, tribünlerde "You will never walk alone Gazze (Asla yalnız yürümeyeceksin Gazze)" ve "Savaşın karşısında, mazlumun yanındayız" yazılı pankartlar açtı.

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