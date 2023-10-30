Beşiktaş'tan 100. yıl koreografisi!
Beşiktaş taraftarı, Gaziantep FK maçında Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü için hazırladıkları koreografiyi sergiledi.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta taraftarlar Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle görsel bir şölene imza attı.
Tribünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resimlerinin yer aldığı görsel, makaralarla tribüne çekildi.
Görselde Atatürk'ün Akaretler'de annesi Zübeyde Hanım ile kız kardeşi Makbule Hanım'ı bıraktığı ev, Bandırma gemisiyle Samsun'a gidişi, Kurtuluş Savaşı ve TBMM'nin açılışına dair figürlere yer verildi.
Görselde "Akaretler'den Cumhuriyet'e bize bıraktığın tüm emanetlere gözümüz gibi bakıyoruz." yazısı yer aldı.
İki takımın oyuncuları, "Şanlı Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun." pankartıyla sahaya çıktı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, açtıkları pankartlarla Filistin'e destek verdi.
Taraftarlar, tribünlerde "You will never walk alone Gazze (Asla yalnız yürümeyeceksin Gazze)" ve "Savaşın karşısında, mazlumun yanındayız" yazılı pankartlar açtı.