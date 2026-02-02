Habertürk
        Beşiktaş Türkiye Kupası mesaisine başladı!

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.

        Giriş: 02.02.2026 - 14:56 Güncelleme: 02.02.2026 - 14:58
        Beşiktaş kupa mesaisine başladı!
        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında 5 Şubat Perşembe günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, yaklaşık bir saat 15 dakika sürdü.

        Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

        Beşiktaş, Kocaelispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

