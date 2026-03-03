Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u ağırlayacak: Hedef liderlik!

Çaykur Rizespor ise çıktığı 3 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. Karadeniz ekibi topladığı 4 puan ve averajla 4. sırada kendine yer buldu. Bu sezon iki takımın Süper Lig'deki randevusunu Beşiktaş, sahasında 1-0 kazanmıştı.