Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u ağırlayacak: Hedef liderlik! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u ağırlayacak: Hedef liderlik!

        Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son hafta maçında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kupada oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, C Grubu'nda 7 puanla ilk sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor ise çıktığı 3 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 09:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son hafta maçında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

        2

        Kupada oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, C Grubu'nda 7 puanla ilk sırada yer alıyor. Beşiktaş, rakibini yenerek gruptan lider çıkmayı hedefliyor. Rizespor ise önce kazanıp daha sonra rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

        3

        Çaykur Rizespor ise çıktığı 3 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. Karadeniz ekibi topladığı 4 puan ve averajla 4. sırada kendine yer buldu. Bu sezon iki takımın Süper Lig'deki randevusunu Beşiktaş, sahasında 1-0 kazanmıştı.

        4

        EKSİKLER

        Siyah-beyazlılarda Çaykur Rizespor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.

        Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure müsabakada formasından uzak kalacak.

        5

        SERGEN YALÇIN VE ORKUN KÖKÇÜ GERİ DÖNÜYOR

        Beşiktaş'ta sarı kart cezaları nedeniyle Trendyol Süper Lig'deki Kocaelispor maçında yedek kulübesinde yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşılaşmasında görevinin başında olacak.

        Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü de sarı kart cezasından dolayı Kocaelispor deplasmanında forma giyemedi.

        Milli orta saha da görev verilmesi durumunda Çaykur Rizespor müsabakasında sahadaki yerini alabilecek.

        6

        KUPADAKİ 9. RANDEVU

        Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda 9. kez karşı karşıya gelecek.

        1989-1990 sezonundan bu yana 8 kez karşılaşan iki ekibin randevusunda siyah-beyazlı takım, 4 galibiyet elde etti.

        Karadeniz temsilcisi 3 müsabakadan galip ayrılırken, 1 maç ise berabere sonuçlandı.

        Beşiktaş'ın 13 golüne Rizespor, 9 golle yanıt verdi.

        7

        SON İKİ MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

        Beşiktaş, oynadığı son iki karşılaşmada rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

        Süper Lig'de Göztepe'yi 4-0, Kocaelispor'u da 1-0 yenen siyah-beyazlılar, kupadaki Çaykur Rizespor maçında bu seriyi geliştirmeyi hedefliyor.

        Son iki müsabakada kalesini gole kapatan Beşiktaş, bu sezon 8 resmi karşılaşmayı gol yemeden kazandı.

        8

        BEŞİKTAŞ'TA HEDEF DERBİ ÖNCESİ NAMAĞLUP SERİYİ KORUMAK

        Süper Lig'de hafta sonu derbide Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, son 16 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı.

        Süper Lig'de 11. haftada 3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 13, Türkiye Kupası'nda da 3 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte sahadan yenik ayrılmadı.

        Derbi öncesinde olumsuz bir sonuçla karşılaşmak istemeyen Sergen Yalçın ve öğrencileri, Rizespor karşısında seriyi devam ettirmeyi hedefliyor.

        9
        10
        11
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Küresel piyasalar sarsıldı
        Küresel piyasalar sarsıldı
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        Bu bölgelerde yağmur ve kar var
        Bu bölgelerde yağmur ve kar var
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!