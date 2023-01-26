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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin sol bek kapışması! Giacomo Quagliata'nın peşine düştüler

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe, bu kez transferde rakip oldu. İtalyan basını, sol bek arayan iki kulübün Giacomo Quagliata'yı gündemine aldığını duyurdu.

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  • Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin sol bek kapışması! İki dev Giacomo Quagliata'nın peşinde! -Spor haberleri

    Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe, transferde karşı karşıya geldi.
  • Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin sol bek kapışması! İki dev Giacomo Quagliata'nın peşinde! -Spor haberleri

    Kadrolarına sol bek takviyesi yapmak isteyen iki devin aynı isme talip olduğu ortaya çıktı.
  • Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin sol bek kapışması! İki dev Giacomo Quagliata'nın peşinde! -Spor haberleri

    İtalyan basınında yer alan habere göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe, Serie A'da Cremonese forması giyen Giacomo Quagliata'yı gündemine aldı.
  • Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin sol bek kapışması! İki dev Giacomo Quagliata'nın peşinde! -Spor haberleri

    22 yaşındaki futbolcuyu Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yanı sıra İtalyan ekibi Genoa ile birçok Avrupa kulübünün de yakından takip ettiği belirtildi.  
  • Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin sol bek kapışması! İki dev Giacomo Quagliata'nın peşinde! -Spor haberleri

    Quagliata, Serie A'nın son sırasında yer alan Cremonese'de bu sezon sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 
  • Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin sol bek kapışması! İki dev Giacomo Quagliata'nın peşinde! -Spor haberleri

    Takımıyla 16 resmi maça çıkan İtalyan futbolcu 1 de gol attı. 
  • Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin sol bek kapışması! İki dev Giacomo Quagliata'nın peşinde! -Spor haberleri

    Sol bekin yanı sıra sol açıkta da görev yapabilen Quagliata, futbola Calcio Sicilia'da başladı. Daha sonra ProVercelli, Latina, Bari ve Heracles'te forma fiyen Quagliata, bu sezonun başında 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Cremonese'nin yolunu tuttu. 
  • Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin sol bek kapışması! İki dev Giacomo Quagliata'nın peşinde! -Spor haberleri

    Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncunun Cremonese ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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