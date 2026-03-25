        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş ve Orkun Kökçü'den transfer kararı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş ve Orkun Kökçü'den transfer kararı!

        Sezon başında Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden gelen tekliflere rağmen tercihini Beşiktaş'tan yana kullanan Orkun Kökçü, son haftalardaki form grafiğiyle yeniden dev kulüplerin radarına girdi.

        Giriş: 25.03.2026 - 11:47 Güncelleme:
        İngiltere’de Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot’un, Feyenoord döneminden öğrencisi olan milli futbolcuyu yakından takip etmeyi sürdürdüğü öğrenilirken, İtalyan devi Inter de Orkun’u takip eden takımlar arasında yer alıyor.

        Yoğun ilgiye rağmen Orkun Kökçü’nün takımdan ayrılmayı düşünmediği, Beşiktaş yönetiminin de yıldız ismi kadroda tutma konusunda kararlı olduğu ifade ediliyor.

        25 yaşındaki orta sahanın en büyük hedefinin, “çocukluk hayalim” dediği Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşamak olduğu belirtilirken, yönetimin de yeni sezon planlamasını Orkun Kökçü üzerine kurmayı hedeflediği kaydedildi.

        Öte yandan Kökçü, 2022/23 sezonunda Arne Slot yönetimindeki Feyenoord ile Eredivisie şampiyonluğu yaşamış ve sezonun en değerli oyuncusu seçilmişti.

        Bu sezon siyah-beyazlı formayla 32 maça çıkan milli yıldız, 7 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

