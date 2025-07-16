Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - Wolfsberger maçı saat kaçta hangi kanalda? - Beşiktaş - Wolfsberger hazırlık maçı ne zaman? Beşiktaş hazırlık maçı HT Spor CANLI İzle! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, hazırlık maçında Wolfsberger ile karşılaşacak

        Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında Wolfsberger ile karşılaşacak. Alpenstadion Kapfenberg'de oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak ve HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak! Beşiktaş, oynadığı ilk iki hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 09:41 Güncelleme: 16.07.2025 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş HT Spor'da sahne alıyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeni sezon hazırlıklarına yurt dışında devam eden Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında bu akşam Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile karşılaşacak.

        Avusturya'nın Kapfenberg kentindeki Alpenstadion Kapfenberg'de oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak. Müsabaka HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

        Yeni transferler Tammy Abraham ile Orkun Kökçü'nün, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda siyah-beyazlı formayla tanışması bekleniyor.

        Beşiktaş, oynadığı ilk iki hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.

        Siyah-beyazlı takım, kamptaki son maçında 17 Temmuz Perşembe günü Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşı karşıya gelecek. Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30 başlayacak.

        REKLAM

        Beşiktaş'ın HT Spor'dan canlı yayınlanacak hazırlık maçlarının programı şöyle:

        Bugün:

        19.30 Beşiktaş-Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)

        17 Temmuz Perşembe:

        19.30 Beşiktaş-Petrzalka 1898 (Ergo Arena)

        BEŞİKTAŞ - ST. PÖLTEN MAÇININ ÖZETİ

        BEŞİKTAŞ - ADMİRA WACKER MAÇININ ÖZETİ

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Dedemin Kürt raporu
        Dedemin Kürt raporu
        Orkun Kökçü'den transfer itirafı!
        Orkun Kökçü'den transfer itirafı!
        "Fed faizini düşürün"
        "Fed faizini düşürün"
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        Kan donduran cinayetten yeni ayrıntılar
        Kan donduran cinayetten yeni ayrıntılar
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı