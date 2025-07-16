Beşiktaş - Wolfsberger maçı saat kaçta hangi kanalda? - Beşiktaş - Wolfsberger hazırlık maçı ne zaman? Beşiktaş hazırlık maçı HT Spor CANLI İzle! - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş - Wolfsberger maçı saat kaçta hangi kanalda? - Beşiktaş - Wolfsberger hazırlık maçı ne zaman? Beşiktaş hazırlık maçı HT Spor CANLI İzle! - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş, hazırlık maçında Wolfsberger ile karşılaşacak Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında Wolfsberger ile karşılaşacak. Alpenstadion Kapfenberg'de oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak ve HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak! Beşiktaş, oynadığı ilk iki hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı

Habertürk Giriş: 16.07.2025 - 09:41 Güncelleme: 16.07.2025 - 10:02 facebook

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