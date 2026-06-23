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        Haberler Bilgi Ekonomi MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK? 2026 Temmuz memur maaşı ne kadar olacak? Yüzde kaç zam yapılacak? Merkez Bankası açıklaması

        MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK? 2026 Temmuz memur maaşı ne kadar olacak? Yüzde kaç zam yapılacak?

        Temmuz 2026 memur maaş zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca memur, zam oranını belirleyecek kritik veriler için TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamlarına odaklanmış durumda. Kulislerde konuşulan tahminler, zam oranının dikkat çekici seviyelere ulaşabileceğine işaret ediyor. Peki bu artış maaşlara nasıl yansıyacak? Öte yandan Merkez Bankası'nın yayımladığı beklenti anketi de zam oranına dair önemli ipuçları verirken, nihai tablo açıklanacak son verilerle netleşecek. Peki 2026 Temmuz memur maaşı ne kadar olacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 09:36 Güncelleme:
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        Temmuz 2026 memur maaş zammı için geri sayım hızlandı. Milyonlarca kamu çalışanı, zam oranını netleştirecek en kritik veri olan TÜİK’in açıklayacağı enflasyon rakamlarına kilitlenmiş durumda. Kulislerde konuşulan senaryolar, artışın dikkat çeken seviyelere ulaşabileceğini gösteriyor. Peki bu zam maaşlara nasıl yansıyacak? Öte yandan Merkez Bankası’nın yayımladığı beklenti anketi de olası zam oranlarına ışık tutarken, kesin tablo son verilerin açıklanmasıyla ortaya çıkacak. Peki 2026 Temmuz itibarıyla memur maaşları ne kadar olacak? Tüm detaylar haberimizde.

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        MERKEZ BANKASI TAHMİNİ ORANLARI

        Merkez Bankası’nın beklenti anketinde öngörüldüğü gibi Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,36 seviyesinde gerçekleşirse, memur maaş zammı hesaplaması da büyük ölçüde netleşecek. Buna göre 2026’nın ilk 6 aylık toplam enflasyonunun yüzde 18,19’a ulaşması beklenirken, bu oran üzerinden hesaplanan enflasyon farkı yüzde 6,48 olarak öne çıkıyor. Toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 7’lik artışla birlikte memurlara yapılacak toplam kümülatif zam oranının ise yaklaşık yüzde 13,94 seviyesinde oluşacağı tahmin ediliyor.

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        MEMUR ZAM ORANI 3 TEMMUZ'DA BELLİ OLACAK

        Memur ve emeklilerin zam oranı 3 Temmuz’da netlik kazanacak. Kamu çalışanları, 15 Temmuz itibarıyla zamlı maaşlarını ve ek ödemelerini hesaplarında görebilecek.

        Memur emeklileri ise Temmuz ayının ilk günlerinde aylıklarını mevcut haliyle alacak. Zam oranının kesinleşmesinin ardından yeni maaşlar yeniden hesaplanacak ve oluşan fark, ay içinde açıklanacak takvim doğrultusunda hesaplara yatırılacak.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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